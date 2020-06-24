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    • 24.06.2020 11:31
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    : 'den ve İYİ Parti'ye " teklifi" ziyareti

    haberine göre Grup Başkanvekilleri, paketi ile ilgili saat 14.00'te Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek. AK Parti Grubu, saat 16.00'da da İYİ Parti Grupbaşkanvekillerini ziyaret edecek.

    ile paketini görüşmek için bir araya geliyor. Kritik görüşme saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşme grup başkanvekilleri düzeyinde yapılacak.

    AK Parti grup başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekilleri ziyaret edecek. AK Parti Grubu, ardından saat 16.00'da da İYİ Parti Grupbaşkanvekillerini ziyaret edecek.



    YÖNETİM YAPISI DEĞİŞECEK
    AK Parti, baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştirecek, üç büyük ilde alternatif barolar kurulmasının önünü açacak yeni avukatlık yasası teklifini muhalefet turuna çıkarıyor. Teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son onayının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti, baro başkanları seçiminin nispi usulle yapılmasını sağlayacak; büyük baroların TBB'ye göndereceği delege sayısını düşürecek, sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin avukatın üye olması şartıyla alternatif baro kurulabilmesinin önünü açacak yasa teklifini tamamladı. Hazırladığı "baro" dosyasını muhalefet partilerine götürecek AK Parti'nin, teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunabileceği ifade edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "Baro teklifi" ziyareti
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