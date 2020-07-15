BITCOIN İSTENDİ

Hacklenen hesaplardan yapılan paylaşımların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması istendi.

Bitcoin'lerin adres sahiplerine gönderildiği ve 30 dakika içerisinde kendilerine gönderilecek her bin dolara karşılık iki bin dolar verileceği ifadeleri yer aldı.