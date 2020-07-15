Twitter'daki güvenlik açığından faydalanan hackerlar birçok ünlü isim ve kurumun hesabını ele geçirdi.
ÜNLÜ İSİMLER HEDEF ALINDI
ABD eski Başkanı Barack Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi ünlü isimler ve Apple, Uber gibi birçok resmi hesap hacklendi.
BITCOIN İSTENDİ
Hacklenen hesaplardan yapılan paylaşımların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması istendi.
Bitcoin'lerin adres sahiplerine gönderildiği ve 30 dakika içerisinde kendilerine gönderilecek her bin dolara karşılık iki bin dolar verileceği ifadeleri yer aldı.
Bağlantıya tıklayanların Bitcoin'leri ele geçirilirken Bir süre sonra toplanılan miktarın 59 bin dolara ulaştığı iddia edildi.
MAVİ TİKLİ HESAPLARA KISITLAMA
Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter'da mavi tikli hesapların paylaşımı kısıtlandı.
TWITTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Konuya ilişkin Twitter'da yapılan açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik durumunun farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.
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