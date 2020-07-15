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    • 16.07.2020 02:08
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    ’a siber saldırı mı? Neden paylaşım yapılmıyor?

    erlar 'da , , gibi pek çok ünlü kişi ve kriptopara kurumunun hesabını ele geçirdi. Hesaplardan dağıtımı yaptıklarına dair mesajlar paylaşılırken, mesaja tıklayanların Bitcoinleri ele geçirildiği iddia edildi. Olayın ardından Twitter’dan resmi açıklama geldi.

    Twitter’a siber saldırı mı?

    Twitter'daki güvenlik açığından faydalanan hackerlar birçok ünlü isim ve kurumun hesabını ele geçirdi.

    ÜNLÜ İSİMLER HEDEF ALINDI
    ABD eski Başkanı Barack Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi ünlü isimler ve Apple, Uber gibi birçok resmi hesap hacklendi.

    BITCOIN İSTENDİ
    Hacklenen hesaplardan yapılan paylaşımların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması istendi.

    Bitcoin'lerin adres sahiplerine gönderildiği ve 30 dakika içerisinde kendilerine gönderilecek her bin dolara karşılık iki bin dolar verileceği ifadeleri yer aldı.

    Bağlantıya tıklayanların Bitcoin'leri ele geçirilirken Bir süre sonra toplanılan miktarın 59 bin dolara ulaştığı iddia edildi.

    MAVİ TİKLİ HESAPLARA KISITLAMA
    Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter'da mavi tikli hesapların paylaşımı kısıtlandı.

    TWITTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    Konuya ilişkin Twitter'da yapılan açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik durumunun farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM.COM.TR
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