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    • 16.07.2020 03:10
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    destanının 4. yıl dönümünde anıtı önünde kahraman şehit Ömer Halisdemir anıldı

    hain darbe girişimi esnasında gösterdiği kahramanlık sonrası FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, şehadetinin 4. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet i anıtı önünde anıldı. 'nin önüne gelen milli sporcular gece saat 02.16'da şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonları bıraktı. TBMM Başkanı , şehitlerimiz ve Ömer Halisdemir'in anısına bir konuşma gerçekleştirdi ve 'te bombalanan alana kırmızı-beyaz karanfil bıraktı.

    bahçesinde bulunan TBMM anıtı önünde kahraman şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne balonlar bırakıldı. TBMM Başkanı , şehitleri anma töreninde açıklamalarda bulundu.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı.

    Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara 'TRT 15 Temmuz belgeseli' izletildi.



    ÖMER HALİSDEMİR ANISINA
    Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonlar bırakıldı.

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