TBMM bahçesinde bulunan TBMM anıtı önünde kahraman şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne balonlar bırakıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehitleri anma töreninde açıklamalarda bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı.



Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara 'TRT 15 Temmuz belgeseli' izletildi.







ÖMER HALİSDEMİR ANISINA

Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonlar bırakıldı.