Ömer Halisdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Ömer Halisdemir hayatı ailesi

ÖMER HALİSDEMİR HATIRASI



Ömer Halisdemir'in şehit edildiği nokta, özel bir kaplama ile koruma altına alındı. 2016'nın Ağustos ayında Mersin'in Toroslar ilçesindeki Şehitler Parkı'na Ömer Halisdemir heykeli dikildi ve daha sonrasında ülkemizdeki birçok meydana, sokağa, caddeye, okul ve öğrenci yurtlarına Ömer Halisdemir adı verildi.

Ömer Halisdemir'in doğup büyüdüğü şehir olan Niğde'de kendisi için bir hatıra ormanı oluşturuldu ve aynı zamanda Niğde Üniversitesi'nin de adı değiştirilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu.



