Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2020 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 13:38
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan '' mesajı: Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki bu millete pranga vurulamaz!

    Son dakika haberi... Başkan 'ın eşi , "Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 'un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

    Bu millete pranga vurulamaz

    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Dört yıl önce bugün, Aziz Milletimiz zifiri karanlık bir geceye şafak söktürdü. Gökten kurşun ve bomba yağarken milyonlar, vatan uğruna evlerinden belki de bir daha dönmemek üzere çıkıp, yüreklerini silahlara karşı kalkan diye kuşandılar. Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden aziz vatanımızı ve milletimizi her daim korumasını niyaz ediyorum" dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı: Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki bu millete pranga vurulamaz!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri