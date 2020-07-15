İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Posta gazetesinin 15 Temmuz özel eki için değerlendirmelerde bulundu. Altun'un açıklamaları şöyle:

15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştığı darbe girişimine karşı aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği destansı mücadele, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri oldu.

FETÖ'nün uzun bir süredir farklı yollarla yürütmeye çalıştığı ihanetlerin boşa çıkarılması üzerine son çare olarak sarıldığı darbe girişimi de milletimizin feraseti ve cesareti ile püskürtüldü. Milletin silahını, tankını, uçağını millete karşı kullanmaya yeltenen FETÖ'cüler, hiç ummadıkları bir direnişle karşılaştı. FETÖ'cü teröristler, çıplak elleriyle ve Türk bayraklarıyla darbe girişimine karşı koyan vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize gözlerini bile kırpmadan ateş etti, üzerlerine bombalar yağdırdı. Silahlara, tanklara, uçaklara karşı yılmadan canı pahasına mücadele eden vatandaşlarımızdan 251'i şehit olurken, 2 binin üzerinde vatandaşımız yaralanarak gazi oldu. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize ve o gece darbeye karşı duran bütün milletimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin ortaya koyduğu bu büyük mücadele ülkemiz için olduğu kadar tüm dünya için emsalsiz bir milli irade ve demokrasi zaferine işaret ediyor. Bu badire de hiç kuşkusuz örneğini Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Savaşı'nda gördüğümüz bir seferberlik ruhu ile atlatıldı. 15 Temmuz Zaferi, istiklalimize ve istikbalimize yönelik herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda devlet-millet bütünleşmesiyle nasıl kenetlendiğimizin en güzel örneği oldu.

15 Temmuz'da esasında darbe görünümlü işgal girişimini püskürttük. Bir ve beraber olarak, küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki karanlık hesaplarına da, onların taşeron olarak kullandığı terör örgütlerinin kumpaslarına da geçit vermedik. İlerleyişimize çelme takma girişimlerinin, bizi hedeflerimizden döndürme hesaplarının her birini tek tek bozduk. 15 Temmuz aynı zamanda ülkemiz için darbeler tarihinin defterinin dürüldüğü gündür.





FETÖ'nün ihanetlerinin başladığı ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz kararlı mücadeleye devam ediyoruz. Başta FETÖ elebaşı olmak üzere 15 Temmuz ve diğer ihanetlerde parmağı olan örgüt mensuplarının peşini dünyanın hiçbir yerinde bırakmayacağız.

FETÖ'nün kirlettiği bütün alanları temizlemeyi de sürdüreceğiz. Sadece FETÖ değil sınırlarımız içinde ve dışında bütün terör örgütleri ile mücadele etmeye, ülkemize yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek adımları atmaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkan her engeli aşarak ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime bütün alanlarda ortaya koyduğumuz atılımlarımızla güçlü Türkiye olarak geleceğe yürüyeceğiz.

15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu onurlu mücadeleyi ve şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız.

15 Temmuz zaferimiz, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

