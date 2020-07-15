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    • 15.07.2020 14:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

    Son dakika haberine göre, Başkan , 2015 yılında 'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan'ın annesiyle görüşerek başsağlığı diledi.

    Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

    Başkan , 2015 yılında 'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan'ın annesiyle görüşerek başsağlığı diledi.

    Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri, 5 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan'ın ailesini ziyaret etti. Heyet, Çağdaş Arslan'ın geçen ay vefat eden babası Adnan Arslan için de taziye mesajlarını iletti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
    Ziyarette Başkan Alan ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, ardından şehit annesi Sibel Arslan ile telefonda konuştu. Sibel Arslan'a başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Rabbim inşallah cennetinde sizleri, yavrularınızla buluştursun" dedi. Anne Sibel Arslan, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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