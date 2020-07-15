Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2020 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 12:05
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan Anıtı'na çelenk bıraktı

    Son dakika haberi... şehitleri yurt genelinde anılıyor. Ankara'da Beştepe'de Başkan 5 Temmuz Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

    Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

    AHaber CANLI YAYIN


    Başkan , Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 'ndeki 15 'na çiçek bıraktı, dua etti.

    Başkan Erdoğan'a gaziler ile birlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.



    ERDOĞAN'IN PROGRAMI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.



    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri