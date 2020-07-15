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    • 15.07.2020 15:04
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    Son dakika: Gri listede aranan terörist teslim oldu: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi

    Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.

    Teröre ağır darbe: Bilanço 106'ya yükseldi

    Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki teröristin teslim olduğu bildirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı.

    Terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.

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