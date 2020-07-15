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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?

    Başkan , resmi Twitter hesabından 'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.

    Başkan , resmi Twitter hesabından 'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?
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