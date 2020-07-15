Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanın 4. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete seslendi

"Ezanımızı susturmak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık." ifadelerinin kullanan Başkan Erdoğan, "Milletimizin yazdığı destan sıradan bir hikaye değildir." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

15 Temmuz'u anlamak için darbecilerin başarılı olmaları halinde ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir.

Milletimiz, eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatinden itibaren tüm gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla erkeğiyle her kesimden insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süregeldiği gibi bugün de yerin üstünde yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

Milletimizin yazdığı destan sıradan bir hikaye değildir.

Ezanımızı susturmak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Dünyada şehadete cesaretle yürüyen hainlerin karşısına dikilen bir başka millet yoktur. İşte bunun için 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. Hep dediğim gibi, beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'ıma hamd-ü senalar ediyorum.

BU MİLLETİN DAHA SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜ VAR

15 Temmuz, ülkemizi işgal girişimiydi. Tekbirler, salalar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz vatanın özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken, kendisi üzerinde hesap yapanların hevesini kursaklarında bırakmıştır.

Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyet'i kuran milletimiz, 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete müsaade etmeyeceğini ilan etmiştir.

FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek.

Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var.