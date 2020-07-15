KARANLIK GÜÇLERE MEYDAN OKUDULAR

Khan, "Hükümet, Pakistan halkı adına ve kendi adıma Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kardeş insanlar ve Türkiye hükümeti ile dayanışmamızı tekrar teyit etmek istiyorum. Dört yıl önce, bu gün Türk halkı, Türkiye'nin barış ve istikrarını, demokratik kurumlarını hedef alan karanlık güçlerine meydan okumak için direncini ve efsanevi cesaretini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Khan, 15 Temmuz 2016'da gösterilen duruşun dünya çapında milyonlarca insan için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Şehitleri onurlandırmak ve ailelerini desteklemek için Türk halkı ile birlikteyiz" dedi.

Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiğini dile getiren Khan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde gösterdiği çabaları desteklediklerini ve her zaman omuz omuza olacaklarını ifade etti.