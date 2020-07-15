65 yaş üstü seyahat izni var mı? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Corona virüsten dolayı 65 yaş üstü vatandaşlara saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarıya çıkma izni veriliyor. Bunun yanı sıra şehir dışına çıkmak isteyenlerin turizm amaçlı seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Peki 65 yaş üstü tüm vatandaşlar seyahat izin belgesi alabilir mi? Yaşlı vatandaşları covid-19 riskinden korumak ve hastalığın yayılma hızını önlemek amacıyla yapılan bu uygulamanın ayrıntıları nelerdir? İşte 65 yaş üstü seyahat izin belgesi hakkında merak edilenler…
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ NASIL ALINIR?
65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. 'Turizm amaçlı seyahat izin belgesi' başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.
SMS İLE BİLGİ VERİLİYOR
65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.
E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.
KİMLER SEYAHAT İZNİ ALAMAZ?
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.
Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.