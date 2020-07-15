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Başkan Erdoğan, Meclis'te açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Şehadete koşan şehitlerimize de şahsım milletim adına özellikle şükranlarımızı iletiyoruz.

1000 yıldır her karışını şehit topraklarıyla suladığımız vatanımız için mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Bu meclis masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir meclistir.

Bu meclis, mayası bağımsızlık ateşiyle yoğurulmuş bir meclistir.

Bu meclis tarihe gömülmek istenen 700 yıllık bir cihan devletinden genç bir cumhuriyet çıkartarak milletimizin ayağına takılmak istenen prangayı kırıp atan meclistir.

Dünyada gazi ünvanını bu kadar hakeden ve hakkıyla taşıyan başka bir meclis bilmiyorum.

Gerektiğinde gövdesini ona siper eden bir başka millet de bilmiyorum. Rabbime bana böyle bir milletin ferdi olduğum için hamediyorum.

Meclis binamıza bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardır.

O tetiklere tahammüden dokunuyor, bilerek kan döküyor, can alıyorlardır. Güçleri yetseydi bu Meclis'i taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerine emin olunuz.,

Güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz.

Eğer güçleri yetseydi, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz.

Allah'ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, tarihi bir kırılma noktasıdır.

Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur. Kosova'da, Niğbolu'da, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur.

Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa bilin ki amacı bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözden kaçırmaktır.

O gece burada darbecilere meydan okuyan vekillerimiz tek başına 15 Temmuz'u tarihin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir.



BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ YERE KARANFİL BIRAKTI

15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü yere çiçek bırakan Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te düzenlenen törene katıldı.



Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.





TBMM BAŞKANI ŞENTOP: GAZİ MECLİS'İN ŞEREFLİ MENSUPLARI MİLLİ İRADEYİ KAHRAMANCA SAVUNDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Türkiye'ye yönelik en kanlı teşebbüslerden biri olan milletimizin kararlılığı ve cumhurbaşkanımızın liderliğiyle mağlup edilen 15 temmuz işgal girişiminin 4'üncü yıl dönümünde hain çetenin hedef alındığı Gazi Meclis'te bir aradayız.

Evvela ifade etmeliyim ki biz bir matem töreni için burada değiliz. Burada bir araya gelişimizin manası, 15 Temmuz'a geçit vermeyen kararlılığın hala diri olduğunu ilan etmektir.

Arkamda gördüğünüz anıt, kökü dışarda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanlarımızın anısına dikilmiştir.

100'üncü yılını iftiharla kutladığımız Yüce Meclis, bir milli merkezdir. İkincisi 15 temmuz gecesi ortaya çıkan ihanet çetesinin ana hedeflerinden birisi de Yüce Meclis olmuştur.

Hainin hesabı tutmadı. O gece bu Yüce Meclis'te, az ileride millet direnirken, emniyet genel müdürlüğünün önünde hainlere geçit vermezken gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi kahramanca savunmuşlardır.

Milletle el ele direnen başta dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere bütün milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Son Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'ı da şükranla anıyorum.

Cumhurbaşkanımız tarihin akışını değiştirmiştir. Lider, idare ettiği cemiyete ne yapılması gerektiğini söyleyen değil, onu yapmak için en önde yürüyen, vazifeyi ilk üstlenendir.

Sayın Cumhurbaşkanım, siz o gün milletimizi meydanlara davet ettiniz. Aslında siz milletimizi vatan yolunda büyük bir fedakarlığa davet etmiştiniz.

O gece Türkiye'yi hedef alan hayasızca akına, alçak darbe teşebbüsüne karşı milletimiz cennet vatanını koruyan bir duvar ördü. Ve o duvar milletimizin istikbalini korudu.

Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden bütün vatan evlatlarını gıpta ile şükranla anıyorum.

Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye alt edilemez."