



-FETÖ davalarını yakından izliyorsunuz. Sizi en çok şaşırtan detay ne oldu?

Konu FETÖ olunca hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık, İnsana dair ezberlerimizi sorguladığımız bir süreç yaşadık. İnsan denen varlığının kitlesel olarak bu ölçüde mankurtlaştırıldığını görmek hakikaten üzüntü verici.

ÖRGÜTÜN KENDİLERİNİ KURTARACAĞINA HALA İNANIYOR

-Sanıklar sizce hala bir yerlere güveniyorlar mı? Kendilerine bir yerlerden hayali de olsa güvence verilmiş olabilir mi?

Örgüte mensubu sanıklar, örgütün dışardaki gücünün farkında ve doğrusu bu güce çok güveniyorlar. Dış dinamiklerin Türkiye'nin siyasetini er ya da geç değiştireceğini ve bu değişimin durumlarına olumlu yansıyacağını düşünüyorlar.

Ayrıca sanıklar, mensup oldukları örgütün kendilerini bir şekilde kurtaracağına

ve tahliye olacaklarına kuvvetle inanmaktadır. Bu inancın oluşmasında örgütün ilettiği mesajlar temel faktör olmakla beraber, bir kısım siyasi partilerin doğrudan veya dolaylı olarak örgütün stratejisine müzahir gözükmesi de bu inancın pekişmesine yol açmaktadır.

Kaldı ki örgüt, tutuklu ve hükümlü örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için sistematik bir çalışma yürütmektedir.