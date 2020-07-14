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    • 14.07.2020 13:48
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    Son dakika: 'ndan 'a özel film: Milat! "Zaferin haklı gururunu yaşıyoruz"

    Son dakika haberi... 'nca Demokrasi ve dolayısıyla 'Milat' isimli özel film hazırlandı. İletişim Başkanı ise Twitter hesabından filmi paylaşarak, "Aziz milletimiz 15 Temmuz’da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

    'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan film hazırlandı.



    Filmde, yabancı okulda ders veren eğitimci, dünya tarihinde halkın direnciyle engellenmiş darbe girişiminin olmadığını söylerken, dersi dinleyen öğrenci ise 15 Temmuz'da Türklerin tarih yazarak, darbe girişimini önlediğini anlatıyor. Görüntülerde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan olaylardan da görüntüler yer alıyor.



    İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından filmi paylaşarak, "Aziz milletimiz 15 Temmuz'da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

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