İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan film hazırlandı.







Filmde, yabancı okulda ders veren eğitimci, dünya tarihinde halkın direnciyle engellenmiş darbe girişiminin olmadığını söylerken, dersi dinleyen öğrenci ise 15 Temmuz'da Türklerin tarih yazarak, darbe girişimini önlediğini anlatıyor. Görüntülerde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan olaylardan da görüntüler yer alıyor.

Aziz milletimiz 15 Temmuz'da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/gwrngy7qMT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 14, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından filmi paylaşarak,dedi.