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    • 14.07.2020 13:24
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    Son dakika: 'de düzenlenen terör operasyonunda 3 kardeş yakalandı

    Gelen son dakika haberine göre, 'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

    DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kardeş yakalandı!

    'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ile Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

    Kocasinan ilçesinde 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

    Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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