Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Kocasinan ilçesinde 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.