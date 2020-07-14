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    • 14.07.2020 18:14
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    Son dakika: 'da / operasyonu: Aralarında 'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiye gözaltı

    Son dakika haberine göre 'da, 'nca terör örgütü /'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında 'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

    'nca terör örgütü /'ya yönelik sürdürülen soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar çıkarılan 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 'li yöneticiler, belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 23 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürürken, 10 kişinin yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Aralarında HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiye gözaltı
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