Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 90,73 kilometre açığında, saat 11.33'te olan deprem, 20,92 kilometre derinlikte kaydedildi.











SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.14 11:33:13 35.5800 31.3300 83.5 -.- 4.0 -.- CYPRUS REGION Otomatik

2020.07.14 10:27:42 38.7252 26.6535 5.0 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.14 09:30:25 38.7727 27.7492 4.7 -.- 2.7 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.07.14 08:51:36 36.8410 31.2495 17.5 -.- 2.0 -.- KISALAR-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2020.07.14 08:22:06 35.7178 31.4923 7.7 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel

2020.07.14 08:21:36 40.8317 31.5605 0.0 -.- 2.1 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2020.07.14 08:05:55 36.7917 29.2802 0.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.07.14 07:50:44 35.1915 26.5863 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.14 07:21:46 35.5322 31.6075 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.14 07:07:04 34.1807 26.2220 7.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.14 06:36:50 39.0413 29.5575 5.9 -.- 2.0 -.- KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.07.14 06:02:22 36.7192 27.3070 3.2 -.- 2.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.07.14 05:31:01 34.3498 25.8935 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.14 04:48:09 39.3527 40.6888 5.0 -.- 3.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.07.14 04:01:51 38.2995 42.3995 5.5 -.- 1.7 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.07.14 02:46:05 37.8263 29.2117 5.0 -.- 2.2 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2020.07.14 02:43:55 40.7613 35.8203 3.9 -.- 2.2 -.- BOYALI-SULUOVA (AMASYA) İlksel

2020.07.14 02:14:49 39.3555 27.3910 11.0 -.- 3.0 -.- URKUTLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel