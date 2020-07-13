İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Tehlike çok büyük





Bina sayısı en yüksek ilçelerden bini Ümraniye, 52 binden fazla bine var ve binaların çoğunluğu da 1-4 katlı binalar ama sigortalı konut sayısı sadece 99 bin. Bina başına hepi topu iki DASK poliçesi düşüyor. Pendik'te de benzer bir durum söz konusu; bina sayısına göre sigortalı konut sayısı çok düşük. Hele bazı ilçeler var ki, risk çok yüksek. Örneğin, Silivri'de 50 binden fazla bina var, sigortalı konut sayısı 42 binlerde; bina sayısından bile düşük. Çatalca'da ise durum daha da vahim. 27 bin bina var, sadece 9 bin konut depreme karşı sigortalanmış durumda. Beykoz da bina sayısı fazla ilçelerden; 51 binden fazla bina var, sigortalı konut sayısı ise 18 binlerde.