İngiliz hükümeti tarafından "makul" en kötü durum senaryosunu modellemeleri istenen araştırmacılar, Ocak ve Şubat aylarında salgının zirve yapacağını ve sadece hastanelerde 24 bin 500 ile 251 bin arasında virüsle ilişkili ölüm gerçekleşebileceğini hesapladı.

Modelde en kötü durum senaryısunda ülkedeki R değeri 1,7 olarak hesaplandı. Bununla birlikte, ülkedeki R katsayısı şu anda 1,5 düzeyinde bulunuyor. R değeri bir kişinin corona virüsü ortalama olarak kaç kişiye bulaştırabileceğini temsil ediyor.