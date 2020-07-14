EBA liseler arası bilgi yarışması ne zaman? 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenleniyor. Lise öğrencileri yarışmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır? EBA liseler arası bilgi yarışması ne zaman? İşte yanıtı!

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR?

Bilgi yarışmasına katılım sağlamak için aşağıdaki şartları karşılamak gerekiyor;

-Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.