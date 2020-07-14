EBA liseler arası bilgi yarışması ne zaman? 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenleniyor. Lise öğrencileri yarışmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır? EBA liseler arası bilgi yarışması ne zaman? İşte yanıtı!
YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR?
Bilgi yarışmasına katılım sağlamak için aşağıdaki şartları karşılamak gerekiyor;
-Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
-http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.
-Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
-Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
-Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bilgi yarışmasına katılım sağlamak isteyen gençler, başvurularını "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma" adresinden, yarışma saatine kadar yapabilirler.
Yarışma 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12:30'da gerçekleştirilecek. Yarışma soruları ise 15.07.2020 günü saat 12.30'da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde yayınlanacak.
15 Temmuz bilgi yarışması sonuçları ise aynı gün saat 19.15'te ogm.meb.gov.tr sitesinde duyurulacak.