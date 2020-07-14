15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinliklerden dolayı yarın saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar, Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine araç geçişine izin verilmeyecek.