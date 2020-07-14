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    • 14.07.2020 19:15
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    'ndan 'a özel video! Gözlüklerle izlenecek

    Son dakika haberleri... , darbe girişimine karşı milletin zaferinin anlatıldığı üç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu hazırladı.

    15 Temmuz'a özel bir ilk! Gözlüklerle izlenecek

    Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ruhunu, teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak yenilikçi projelerle anma düşüncesinin ürünlerinden biri olan "Milletin zaferi" temalı dijital gerçeklik 3D video projesi, nın bu yıla özel ürettiği dijital gerçeklik gözlüklerinin de ilk içeriği olma özelliğini taşıyor.

    Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı 3D dijital gerçeklik videosu, İletişim Başkanlığının YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

    Videoların izlenebildiği VR gözlükler, İletişim Başkanlığının Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere ücretsiz olarak hediye edilecek.


    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel video! Gözlüklerle izlenecek
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