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    • 14.07.2020 19:23
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    , 'te nın yakılmasını kınadı

    , İsrail'de Ayasofya kararını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde nın yakılmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Saldırganların en kısa sürede cezalandırılmasını bekliyoruz" denildi.

    Dışişleri Bakanlığı, alçak saldırıyı kınadı

    , İsrail'de Ayasofya kararını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde nın yakılmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Saldırganların en kısa sürede cezalandırılmasını bekliyoruz" denildi.

    Türkiye'nin Ayasofya'yı 86 yıl sonra yeniden ibadete açması sonrasında dün İsrail'deki Türkiye Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlenmişti. Kendini bilmeyen bazı saldırganlar, Ayasofya kararını protesto etmek için Türk bayrağını yakmıştı. Dışişleri Bakanlığı, skandal olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    "ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz" denildi.

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