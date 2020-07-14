MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, Ayasofya ile ilgili AB'ye tepki gösterdiği açıklamasında, "Kiliseler Birliği'nin temsilcisi gibi konuşanlar, Rusya'dan Yunanistan'a ABD'den diğer AB ülkelere kadar Türk milletinin egemenlik ve inanç haklarını karalamaya niyetlenmiş çevrelerin ülke içindeki ajanı ve acentesi gibi davrananlar bir defa ayıplı bir teslimiyetçiliğin dibindedir." dedi.

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin kınanmasının ucuz bir meydan okuma ve yok hükmünde bir karar olduğunu belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi kınayanları kınamakta, camilerimizi kundaklayan, inançlarımıza hakaret eden Haçlı zihniyetini reddetmektedir." ifadelerini kullandı.