Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2020 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 16:45
    ABONE OL

    Son dakika: Genel Başkanı 'den 'Ayasofya' çıkışı!

    Gelen son dakika herine göre, Genel Başkanı : " ve ’nde, ’mizin ibadete açılmasını bir projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır." açıklamasında bulundu.

    MHP'den flaş Ayasofya açıklaması!

    Genel Başkanı Devlet , gündemdeki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Bahçeli, Ayasofya ile ilgili 'ye tepki gösterdiği açıklamasında, "Kiliseler Birliği'nin temsilcisi gibi konuşanlar, Rusya'dan Yunanistan'a ABD'den diğer AB ülkelere kadar Türk milletinin egemenlik ve inanç haklarını karalamaya niyetlenmiş çevrelerin ülke içindeki ajanı ve acentesi gibi davrananlar bir defa ayıplı bir teslimiyetçiliğin dibindedir." dedi.

    'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin kınanmasının ucuz bir meydan okuma ve yok hükmünde bir karar olduğunu belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi kınayanları kınamakta, camilerimizi kundaklayan, inançlarımıza hakaret eden Haçlı zihniyetini reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Ayasofya' çıkışı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri