Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, Katar'a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Katar'a uygulanan hava yolu blokajının hukuksuz olduğuna hükmettiği kararı UAD'a taşıyan Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin "yargı yetkisi" itirazlarına ilişkin davada karar açıklandı.

"KABUL EDİLEBİLİR"

UAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Katar aleyhine uygulanan hava yolu blokajının Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni (Şikago Sözleşmesi) ihlal ettiğini tespit eden ICAO Konseyi'nin "yargı yetkisi"nin bulunduğuna ve davanın "kabul edilebilir" olduğuna hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı; Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin itirazlarını, ICAO Konseyi kararının adil bir muhakemeyle verildiği gerekçesiyle reddettiğini bildirdi.

KATAR ABLUKAYI KIRMAYA ÇALIŞIYOR

Katar; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'a karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart 2018 tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ICAO'ya başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın şu ana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.