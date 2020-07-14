Dünyaca ünlü Amerikan e-ticaret sitesi Wayfair'in kaçırılan veya kayıp çocukların ticaretini yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Skandal, Türkiye'deki bir siteye uzandı.
Twitter ise tepkileri karartmaya çalıştı. Sosyal medyada lanet yağdı.
'WAY'FAIR
Dünyaca ünlü Amerikan e-ticaret sitesi Wayfair'in kaçırılan veya kayıp çocukların ticaretini yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
Mobilya ve ev eşyaları satan Wayfair'de kayıp çocukların adıyla dolapların, masaların pazarlanması, şok yarattı. Bazı kodların yer aldığı sitede, bildirilen linklere girildiğinde, çocuk pornosu görüntülerinin çıktığı iddia edildi. Wayfair, çocuk kaçakçılığı yaptığı ve ünlü oyuncu Tom Hanks gibi isimlerin de bu işin bir parçası olduğu iddialarını reddetti.
Şirketin şifreleme yoluyla organ ticareti yaptığı ve Twitter'ın de şirketle işbirliği içinde olduğu iddialar arasında yer aldı. Adı bu olaya karışan Türkiye'deki bir e-ticaret sitesi de olayla ilgilerinin olmadığını açıkladı.
Wayfair'in ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere'de ofisleri var.
Pis ellerinizi çocukların üzerinden çekin
İddia tüylerimizi ürpertti
Umarım doğru değildir
İçimde insana dair sevgi kalmadı
Kapitalizm ahlaksızlıktır, insanlığa düşmandır
Bu iş Epstein'a kadar uzanmasın
Allah evlatlarımızı korusun
İçim yandı, gerçek olmasın diyorum
Umarım siber saldırıdır ve doğru değildir.