



Şirketin şifreleme yoluyla organ ticareti yaptığı ve Twitter'ın de şirketle işbirliği içinde olduğu iddialar arasında yer aldı. Adı bu olaya karışan Türkiye'deki bir e-ticaret sitesi de olayla ilgilerinin olmadığını açıkladı.





Wayfair'in ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere'de ofisleri var.



Pis ellerinizi çocukların üzerinden çekin



İddia tüylerimizi ürpertti



Umarım doğru değildir



İçimde insana dair sevgi kalmadı



Kapitalizm ahlaksızlıktır, insanlığa düşmandır



Bu iş Epstein'a kadar uzanmasın



Allah evlatlarımızı korusun



İçim yandı, gerçek olmasın diyorum



Umarım siber saldırıdır ve doğru değildir.