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    • Güncel
    • 14.07.2020 Gazete
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    Amerikan e-ticaret sitesi 'in ticaretini yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı

    Dünyaca ünlü Amerikan e-ticaret sitesi 'in kaçırılan veya ticaretini yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Skandal, 'deki bir siteye uzandı. ise tepkileri karartmaya çalıştı. lanet yağdı.




    Dünyaca ünlü Amerikan e-ticaret sitesi Wayfair'in kaçırılan veya kayıp çocukların ticaretini yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Skandal, Türkiye'deki bir siteye uzandı.

    Twitter ise tepkileri karartmaya çalıştı. Sosyal medyada lanet yağdı.



    'WAY'FAIR
    Dünyaca ünlü Amerikan e-ticaret sitesi Wayfair'in kaçırılan veya kayıp çocukların ticaretini yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

    Mobilya ve ev eşyaları satan Wayfair'de kayıp çocukların adıyla dolapların, masaların pazarlanması, şok yarattı. Bazı kodların yer aldığı sitede, bildirilen linklere girildiğinde, çocuk pornosu görüntülerinin çıktığı iddia edildi. Wayfair, çocuk kaçakçılığı yaptığı ve ünlü oyuncu Tom Hanks gibi isimlerin de bu işin bir parçası olduğu iddialarını reddetti.



    Şirketin şifreleme yoluyla organ ticareti yaptığı ve Twitter'ın de şirketle işbirliği içinde olduğu iddialar arasında yer aldı. Adı bu olaya karışan Türkiye'deki bir e-ticaret sitesi de olayla ilgilerinin olmadığını açıkladı.


    Wayfair'in ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere'de ofisleri var.

    Pis ellerinizi çocukların üzerinden çekin

    İddia tüylerimizi ürpertti

    Umarım doğru değildir

    İçimde insana dair sevgi kalmadı

    Kapitalizm ahlaksızlıktır, insanlığa düşmandır

    Bu iş Epstein'a kadar uzanmasın

    Allah evlatlarımızı korusun

    İçim yandı, gerçek olmasın diyorum

    Umarım siber saldırıdır ve doğru değildir.
    Haberler Güncel Amerikan e-ticaret sitesi Wayfair'in kayıp çocukların ticaretini yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı
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