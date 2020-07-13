Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul- Bursa- İzmir otobanında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



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