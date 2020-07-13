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    • 14.07.2020 03:39
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    Son dakika: ’nın Osmangazi ilçesinde yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

    Son dakika haberi.... ’nın Osmangazi ilçesi otobanında bir yolcu otobüsü devrildi. ilk belirlemelere göre, ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    'nın Osmangazi ilçesi otobanında bir yolcu otobüsü devrildi. ilk belirlemelere göre, ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...
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