15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İETT ve Metrobüs, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. İBB meclis kararı gereğince resmi tatil günü ulaşım ücretsiz olacak. Açıklamanın ardından vatandaşlar ücretsiz ulaşımın hangilerini kapsadığını araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT, Metrobüs...
15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Dini ve milli bayramlar vesilesiyle bazı illerde ve özellikle de İstanbul'da ulaşım ücretsiz oluyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde de söz konusu uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başladı. Çarşamba günü için ulaşımın durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.
15 TEMMUZ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?
Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.
Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılıyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şu şekilde:
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı "Kahramankazan" olarak değişti.
Ayrıca 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.