Ayasofya Camii'nin müze statüsünün değiştirilerek tekrar cami olarak ibadete açılması kararı uluslararası camiada büyük yankı buldu. Batıdan tepki gelirken, Müslüman dünyası memnuniyetini belirtti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ise dün yaptığı pazar vaazında bu konuya değindi ve "Çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in aktardığına göre Papanın açıklamalarıyla ilgili görüşüne başvurduğumuz tarihçi ve ilahiyatçılar şu değerlendirmeleri yaptı:

HAÇLI ORDUSU KAÇ KEZ AYASOFYA'YI TALAN ETTİ

Prof. Dr. Ali Köse (Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı): "Katolik Kilisesi'nin tarihte yaptıklarına bakınca bizim acımız daha derin. Papa'nın orduları Ortaçağ'da Kudüs'e Haçlı Seferleri düzenlerken önce Bizans İstanbul'una uğrar, Ortodoks Kilisesi'nin Ayasofyasını talan eder, ikonaları kırardı. Papa Wikipedia'yı açıp okursa, bunları görebilir. Ayasofya'nın kronolojisinin olduğu bölümde 1204-1261 yıllarında Roma Katolik Katedrali olduğu yazar. Yani Papa'nın selefleri Ortodoks mabedini 'kılıç zoruyla' Katolik mabedine dönüştürmüşlerdir. Endülüs Yahudileri 1492'de Katolik katliamından kaçıp Osmanlı'ya sığındı. Müslümanlara yaptıkları ise saymakla bitmez. Bu sebeple Ayasofya konusunda konuşması gereken en son kişi Papa'dır."

Prof. Dr. Lütfi Şeyban (Ortaçağ ve İslam Tarihçisi): "Papa'nın vaazını okurken kendisine Endülüs milletinin Müslüman ve Yahudi halkına Katolik İspanya kilisesi vasıtasıyla yapılan zulümleri hatırlatıyorum. Sokaklarda yakıldılar, sürüldüler. Anlatılamayacak acılar yaşadılar. İbadethaneleri yıkıldı, talan edildi. Papa acı çektiğini söylüyor. Müslümanlar ve Yahudiler de bunları hatırlayarak acı çekiyor. Müslümanlar'dan alınan küçük veya büyük bütün camiler istisnasız kiliseye çevrildi. Hâlâ da o şekildeler. Biz Kurtuba Camii'ni ziyaret ettiğimizde bir secde etmek istediğimizde görevliler ona bile müdahale ediyor, izin vermiyor. Papa bunları da düşünsün."

"KURTUBA'NIN KALBİNE KATEDRAL DİKTİLER"

Prof. Dr. Mehmet Özdemir (İslam Tarihçisi): "Hıristiyan orduları Endülüs'te fethettikleri her yerde ulu camileri katedrale çeviriyorlardı. Başlarda Müslümanlar'ın kaldığı yerlerdeki bazı küçük mescitleri bırakıyorlardı. 1502'den sonra küçük mescitler de kiliseye çevrildi. Kurtuba Ulu Camii'ni de aynı şekilde katedrale çevirdiler. Çok büyük ayin ve törenlerle bunu yaptılar. Müslümanların girişine asla izin verilmedi. 1500'lerde caminin kalbinde bir katedral daha inşa ettiler. Caminin orijinal yapısını bozdular. Papaların da bilgisi dahilinde yapıldı bunlar. Papa'nın tutarlı olabilmesi için Endülüs'te ve diğer başka diyarlarda kilise veya katedrale çevrilen mescit ve camilere de üzülüyor olması gerekir."