Adrenochrome nedir? Adrenochrome nasıl yapılır? Bu uyuşturucuyu kimler kullanır?

Ünlülerin de kullandığı uyuşturucu çeşidi olan Adrenochrome, gündeme bomba gibi düştü. Çocukların işkence yöntemiyle korkutulması ve salgıladıkları adrenalinden elde edilen Adrenochrome ölü bedenlerden de alınamıyor. Bu haberlerin yayılması üzerine herkesi şoke eden Adrenochrome hakkındaki bilgiler daha çok araştırılır oldu. Peki bu maddeyi kullanan ünlü isimelr kimler?
ADRENOCHROME NEDİR?
Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut.
İddialara göre, adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığını için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında yer alıyor.
ADRENOCHROME ÜRETİMİ NASIL YAPILIYOR?
Potansiyel kurban iskence yöntemine maruz kalıyor ve ölüm süresi mümkün olduğunca uzatılıyor. Buna bağlı olarak vücudun salgıladığı adrenochrome miktarı çoğalıyor ve kurban öldürüldükten sonra boynun arka kısmından şırınga yardımıyla kimyasal emiliyor.
ADRENOCHROME KULLANANLAR ÜNLÜLER KİMLER?
Adrenochrome'un en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatmasıdır. Sandra Bullock gibi pek çok ünlü ismin bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor. Sandra Bullock, bunu açıklasa da iddialara göre bu yöntemi Madonna, George Coolony, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks ve daha bir c¸ok ünlü ismin kullandığı düşünülüyor.