



EVDE YOK DENİLSE DE YAKALANDI

Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekât timleri eşliğinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki katlı bir binaya baskın yaptı. Polis, girdiği adreste yaşayanlardan aranan kişinin evde olmadığı cevabını aldı. Ancak, binanın ikinci katında yapılan aramada şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekipleri adreste arama yaparken özel harekât timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Arama işleminin ardından yakalanan kişi polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.