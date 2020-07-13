FETÖ 'nün darbe girişimi sırasında bedenlerini vatanları için bombalara siper eden Özel Harekatın kadın kahramanları Hataylı Gülşah Güler (24), Ankaralı Seher Yaşar (23) ve Kayserili Cennet Yiğit (23) Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi gösterdikleri cesaretle isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Üniversiteyi ve akademiyi birlikte bitirip polis olan özel harekatın gözü kara üç kadın kahramanı, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda omuz omuza birlikte şehit şahadete yürüdü.

83 milyonun gönlünde taht kuran 3 kahramanın dostluklarını, daha önce birbirlerini tanımayan aileleri de sürdürüyor. 3 kahramanın 3 yürekli annesi, aileleriyle birlikte, şehitlerden Gülşah Güler'in Hatay Kırıkhan'daki Gülşah Güler'in kabri başında buluştu. Şehit anneleri Emine Güler, Dilek Yaşar ve Huriye Yiğit birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Evlatlarının yıllardır sürdürdüğü dostluğun kendilerine miras kaldığını belirten şehit anneleridiyerek, Hatay'dan FETÖ'ye en net mesajı verdi. Gülşah Güler'in annesi Emine Güler,Cennet Yiğit'in Annesi Huriye Yiğit dededi.Her 15 Temmuz'da acı ve gururu aynı anda yaşıyoruz. Cennet ile nasıl bu kadar sımsıkı arkadaş olduklarını kardeşi Emine'yi tanıyınca anladım. Şimdi onların arkadaşlığını kaldıkları yerden biz devam ettiriyoruz.Bazı arkadaşlıklar öğlene, bazı arkadaşlıklar mezara kadar olur. Gülşah ile Cennet kader arkadaşıydı. Şimdi rabbim bana şehidimin kader arkadaşının kardeşiyle arkadaş olmayı nasip etti.Bir babanın 4 yıl evladıyla hiç konuşmaması, onu görmemesi tarif edilemez bir acı. Kızımın telefonu ve hattı hala açık. Her gün arayacak diye bekliyorum. Gülşah'tan sonra bir daha babalar günü kutlatmadım. Ama her babalar gününde, isimleri farklı da olsa binlerce Gülşah, arayıp babalar günümü kutluyor. Biz gururluyuz onurluyuz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, yanındayız. Her zaman ölümüne varız. 15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, biz şehit ailelerine hakarettir.Biz bu vatana 251 değil milyonlarca şehit verdik. Hepsi bu vatanın evladıydı. Ancak 15 Temmuz'u kontrollü darbe diyerek itibarsızlaştırmaya çalışanlarda oldu. Bunu söyleyen tankların arasından kontrollü geçip, Bakırköy Belediye Başkanının evinden ellerini ovuşturarak, darbe girişimini televizyondan izledi.Bu millet FETÖ'ye asla fırsat vermez. Evlatlarımız gibi gerekirse şehit düşer ama bu vatanı çakallara bırakmayız.