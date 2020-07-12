Son dakika: FETÖ yalanıyla yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi çökertildi





6 ŞEHİRDE TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

'Kartal Pençesi' adı verilen operasyonda 20 gün süreyle yapılan araştırma, inceleme ve 40 güvenlik kamera kaydı incelemesinde 17 kişilik çetenin İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Ankara ve Mardin'de faaliyet halinde olduğu tespit edildi. 6 şehirde kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, Marmaris ilçesinden gönderilen özel polis ekibi tarafından 15 gün süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.



