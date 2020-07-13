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    • 14.07.2020 00:29
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    'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle ya alındı

    'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün ya alındığı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Laloğlu köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

    Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

    'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün ya alındığı bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Laloğlu köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur"

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