Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu karar sadece Türkiye'de değil dünyada gündemin en üst sıralarına tırmandı.
Türkiye'de bazı çevreler Batı medyasından daha sert çıkışlarla Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini söylerken, FETÖ ve PKK medyasından "Müze yetmez Kilise olsun" yorumları geldi.
Aynı çevreler, Ayasofya'nın ibadete açılmasının arkasında kamuoyu desteği olmadığını iddia ettiler. Peki bunlar gerçeği yansıtıyor mu? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'a, yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sorduk.
AYASOFYA KARARINA DESTEK YÜZDE 69.5
Ayasofya kararından bir ay önce 15-16 Haziran tarihinde yaptıkları son kamuoyu araştırmasında Türkiye halkının yüzde 69,5'inin Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklediğinin altını çizen GENAR Başkanı Aktaş, bu karara karşı çıkanların oranının yüzde 30,5 olduğunu belirtti.
AYASOFYA KARARINA KAMUOYU DESTEĞİ KAMUOYU DESTEĞİ ARTIYOR
GENAR Başkanı Aktaş, 81 ilde 18 yaş üzeri 2500 kişi ile gerçekleştirilen araştırmadan sonra kamuoyu algısının değiştiğini belirtti ve ekledi: "Araştırmayı bugün yapsaydık Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekleyenlerin oranının daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Çünkü kamuoyu desteğinde büyük artış oldu"