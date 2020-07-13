DÜNYA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 13 MİLYONU AŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 866 bin 176), Hindistan (879 bin 466), Rusya (727 bin 162), Peru (326 bin 326), Şili (315 bin 41), İspanya (300 bin 988), Meksika (299 bin 750), İngiltere (289 bin 603), Güney Afrika (276 bin 242), İran (257 bin 303), Pakistan (251 bin 625), İtalya (243 bin 61) ve Suudi Arabistan (232 bin 259) oldu.