13 Temmuz korona tablosunu öğrenmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını bekliyor. Dün açıklanan tabloya göre, dün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti. Peki, koronavirüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı kaç oldu? İşte 13 Temmuz korona tablosu
KORONAVİRÜS ÖLÜM, İYİLEŞEN VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım."
"YENİ VAKA SAYILARINI TEDBİRLERLE DÜŞÜRELİM"
Bakan Koca, yeni tip koronavirüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim." ifadesini kullandı.
DÜNYA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 13 MİLYONU AŞTI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 866 bin 176), Hindistan (879 bin 466), Rusya (727 bin 162), Peru (326 bin 326), Şili (315 bin 41), İspanya (300 bin 988), Meksika (299 bin 750), İngiltere (289 bin 603), Güney Afrika (276 bin 242), İran (257 bin 303), Pakistan (251 bin 625), İtalya (243 bin 61) ve Suudi Arabistan (232 bin 259) oldu.
Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Almanya (199 bin 950), Bangladeş (183 bin 795), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (150 bin 445), Kanada (107 bin 590), Katar (103 bin 598), Arjantin (100 bin 166), Çin (83 bin 602), Mısır (82 bin 70), Irak (77 bin 506), Endonezya (75 bin 699) ve İsveç (74 bin 898)."