İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 13 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs 550 bini aşkın kişinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu.

11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye giriş yapan koronavirüs vakalarında azalma devam ediyor. Konuyla ilgili günlük olarak vaka sayısı paylaşımı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısını resmi Twitter hesabından açıkladı.

Koca açıklamasında "SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.