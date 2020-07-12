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    • 12.07.2020 20:07
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 45 bin 232 kişiye test yapılırken bin 298 kişi ise sağlığına kavuştu. Bakan Koca, açıklamasında "SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar i tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünya genelinde 13 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs 550 bini aşkın kişinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu.

    11 Mart 2020 tarihinden itibaren 'ye giriş yapan nda azalma devam ediyor. Konuyla ilgili günlük olarak vaka sayısı paylaşımı yapan , 'a ait koronavirüs vaka sayısını resmi Twitter hesabından açıkladı.

    Koca açıklamasında "SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

    Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Temmuz Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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