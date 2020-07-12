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    • 12.07.2020 11:42
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 daha teslim oldu

    Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şenkaya ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist teslim oldu

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 teslim oldu.

    'da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

    Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

    Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

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