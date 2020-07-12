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    • 12.07.2020 12:10
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    Son dakika: Devlet kurumlarında büyük temizliği! 2016'dan bu yana izler tek tek siliniyor

    Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016 girişiminin ardından devlet kurumlarında FETÖ temizliği hız kazandı. Bu kapsamda; nden 30 bin 615, Jandarma Genel Komutanlığından 5 bin 561 kişi ihraç edildi.

    Devlet kurumlarında büyük FETÖ temizliği!
    girişiminin yapıldığı 2016'dan bu yana nden 30 bin 615, Jandarma Genel Komutanlığından 5 bin 561 kişi ihraç edildi. Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, örgüte yönelik etkin mücadele için üç ay süreli olağanüstü hal () ilan etmişti.

    OHAL kapsamında kamuda örgütle bağlantılı kişilerin ihraçlarını, örgüte ait kurumların kapatılarak hazineye devrini de içeren 8 Kanun Hükmünde Kararname () yayımlandı. Bu KHK'lerle Türkiye yeni düzenlemelerle tanıştı.

    Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Komutanlığı İçişleri Bakanlığına, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, bağlandı.

    FETÖ TEMİZLİĞİ HIZ KAZANDI

    KHK'ler ile devlet kurumlarında daha önce başlayan temizliği hız kazandı. Darbe girişiminin ardından birçok kurumda FETÖ ile iltisaklı memurlar açığa alınarak soruşturma geçirdi.

    Bu kapsamda, mülki idare amirleri, belediyeler dahil İçişleri Bakanlığından 39 bin 837 kişi ihraç edildi, 5 bin 654 kişi görevden uzaklaştırıldı ve 12 bin 795 kişi de görevine iade edildi.

    FETÖ ile mücadele kapsamında en çok ihraç Emniyet Genel Müdürlüğünde gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğünden 30 bin 615 kişi ihraç edildi, 1439 kişi görevinden uzaklaştırılırken, 10 bin 663 kişi ise görevine döndü. Jandarma Genel Komutanlığından 5 bin 561 kişi ihraç edildi, 2 bin 945 kişi görevinden uzaklaştırıldı ve 943 kişi görevine iade edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından 509 kişi ihraç edildi, 121 kişi görevinden uzaklaştırıldı ve 66 kişi görevine döndü.

    FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle emniyet ve jandarmadan toplamda 36 bin 176 kişi ihraç edildi.

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