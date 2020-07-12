Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2020 11:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2020 11:35
    ABONE OL

    ’nin asfalt işlerini yapan şirketten kararı! parası asfalt borcuna gitti!

    ile İnşaat Taahhüt ve Tic. AŞ arasında devam eden ‘alacak tartışmasında’ geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. 'ye borcunu ödemediği gerekçesiyle şirket tarafından gönderildi.

    İBB’nin asfalt işlerini yapan şirketten haciz kararı!

    ()'nin uzun yıllardır birçok asfalt ihalesini geçmiş dönemlerde kazanan İnşaat'ın avukatları ların ödenmediği gerekçesiyle mevcut alacağın tahsili için harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre şirketin başvurusu ile alınan ihtiyati kararı, İBB'nin hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildi.

    HACİZ KARARI İBB'NİN PARASINI TUTAN BANKALARA GÖNDERİLDİ

    Ardından edinilen bilgiye göre İBB'nin parasını yöneten bankalara haciz kararı iletildi ve işlemlere başlandı.

    565 MİLYON LİRA HACZEDİLDİ

    Büyük bir bölümü bir bankada olan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para şirket hesabına geçti.

    YURT DIŞINDAN DÖVİZLE BORÇ ALMIŞLAR

    Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Söz konusu paranın, yeniden başlanan bir projesi için alınan yurtdışı döviz kredisi olduğu öğrenildi.

    - Hürriyet

    Haberler Güncel İBB’nin asfalt işlerini yapan şirketten haciz kararı! Metro parası asfalt borcuna gitti!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri