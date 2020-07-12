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    • 12.07.2020 19:37
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    Oda ’den Ayasofya provakasyonu!

    Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi ardından provokasyonlar da başladı. Oda, müzisyen ’nin ’ni ziyaret edecekler ile ilgili paylaşımını bahane edip sanki Ayasofya bahanesiyle herkesin başı kapatılacakmış gibi algı operasyonu yaptı.

    Oda TV’den Ayasofya provakasyonu!

    Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı , 'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi imzaladı.

    Ayasofya Camii 24 Temmuz'da ise tamamen ibadete açılacak.

    MERCAN DEDE ÖZGÜRLÜK MESELESİYMİŞ GİBİ SUNDU
    Ancak Ayasofya Camii üzerinden provakasyon yapmak isteyen kimi çevreler çalışmaya başladı. Müzisyen Ayasofya ile ilgili bir tweet attı ve şunları söyledi: "30 yıl boyunca baş örtüsü yasağının karşısında durdum. Bir insanın başını zorla açtırmakla, zorla kapattırmanın insanlık onur ve özgürlüğünü hiçe sayan aynı kötülüğün iki yüzü olduğuna inandım. Şimdi Cami konumundaki Ayasofya'da aynı özgürlük devam mı edecek, yoksa ziyarete gelen bayanlara baş örtme mecburiyeti mi getirilecek"

    ODA TV AYASOFYA ÜZERİNDEN PROVOKASYON PEŞİNDE!
    Bilindiği üzere, Türkiye'de kiliseden camiye çevrilen diğer ibadethanelerde de yabancı kadın turistler başlarını örterek ve ayakkabılarını çıkararak camiyi ziyaret ediyor. Hiç kimse bunu problem yapmıyor.

    ODA 'nin Mercan Dede üzerinden sanki ortaya özgürlük ihlali ortaya çıkacakmış gibi algı operasyonuna girişmesi dikkat çekti.

    DAMLA KAYA-SABAH

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