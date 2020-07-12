Ayasofya Camii için Afrika’dan destek! Kurban kesip dua ettiler

Ayasofya'nın aslına rucu etmesi sonrasında Ayasofya Camii için çeşitli ülkelerden destek mesajı geldi. Afrika'nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti.



KURBAN KESTİLER

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından Afrika'da kesilen kurbanların videosunu paylaştı. Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi. AK Partili Özkaya, bu videoyu paylaşarak "Bu da Moritanya müslümanları. Onlar da Ayasofya'nın açılışı için deve kurban ederek dua ediyorlar... Elhamdulillah, dünya müslümanları ayakta" dedi.





Bu da Moritanya müslümanları. Onlar da Ayasofya'nın açılışı için deve kurban ederek dua ediyorlar...



Elhamdulillah, dünya müslümanları ayakta... pic.twitter.com/qgerkcDOKK — Ali ÖZKAYA 🇹🇷 (@avaliozkaya) July 11, 2020