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    • 12.07.2020 20:06
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    için ’dan destek! Kurban kesip dua ettiler

    için dünyanın dört bir yanından destek mesajları gelmeye devam ediyor. ’daki müslümanlar da Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasının ardından destek mesajları gönderdi. , Batı Afrika’dan ile müslümanları kurban kesmelerine dair videolarını paylaştı.

    Ayasofya Camii için Afrika’dan destek! Kurban kesip dua ettiler

    Ayasofya'nın aslına rucu etmesi sonrasında için çeşitli ülkelerden destek mesajı geldi. 'nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti.

    KURBAN KESTİLER
    , sosyal medya hesabından Afrika'da kesilen kurbanların videosunu paylaştı. Batı Afrika ülkesi 'da, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi. AK Partili Özkaya, bu videoyu paylaşarak "Bu da müslümanları. Onlar da Ayasofya'nın açılışı için deve kurban ederek dua ediyorlar... Elhamdulillah, dünya müslümanları ayakta" dedi.

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