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    • 12.07.2020 16:03
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    'de kirli ittifak! , , ve 'ye karşı birleşti

    ’nin ’deki kararlı duruşu ile köşeye sıkışan ülkeler kirli plan için birleşti. Türkiye’nin petrol ve doğal gaz hamlelerinden rahatsız olan , , ve 'nin 4'lü bir koalisyon oluşturmak için çalışma başlattığı belirtildi.

    Doğu Akdeniz'de kirli ittifak!

    'nin 'deki varlığı 4 ülkeyi harekete geçirdi. Başta olmak üzere , ve aralarında 'nın da olduğu ülkelerin oluşturacağı 4'lü koalisyonla; limanların kullanımı kolaylaşacak, ortak tatbikatlar yapılacak.

    Ülkelere ait şirketlerin Doğu Akdeniz'de yapacağı doğalgaz aramalarında güvenliği sağlanacak. Rum medyası, 4'lü koalisyon kurma çalışmasına 'in destek verdiğini ifade etti.

    ANASTASİADİS'TEN ATİNA'YA ZİYARET
    Rum Yönetimi Başkanı de salı günü Atina'ya ziyaret gerçekleştirecek. Anastasiadis'in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmenin tek gündeminin Türkiye olacağı ifade edildi.

    Rum medyasına göre Anastasiadis ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı bölgede yaşanabilecek senaryoların görüşüleceği belirtiliyor.

    Haberler Güncel Doğu Akdeniz'de kirli ittifak! Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'ye karşı birleşti
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