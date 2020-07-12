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    • 12.07.2020 13:46
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    hesabından duyurdu! Virüs yan yana yürürken geçebilir

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaşarak, "Üç arkadaş, e taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de" dedi.

    Bakan Koca fotoğraf paylaşıp uyardı!

    , hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü. Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, e taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Güncel Bakan Koca Twitter hesabından duyurdu! Virüs yan yana yürürken geçebilir
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