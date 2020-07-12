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    • 12.07.2020 13:32
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    Son dakika: 'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu

    Gelen son dakika haberine göre, Van'da 'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Bulunan ceset sayısı 21'e yükseldi...

    Van Gölü'ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Ölü sayısı...

    Van'da 'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.

    Gevaş ilçesi 'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

    Bölgede yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu.

    Böylece ulaşılan ceset sayısı 21'e yükseldi.

    - Olay

    Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle 'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

    Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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