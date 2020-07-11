





Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu kararın ardından gözler, ibadetin nasıl yapılacağına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, Cumhurbaşkanlığı'na bazı önerilerin olduğu bir çalışma sundu. Cumhurbaşkanlığı'nın bu öneriler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hazırlık yapılmasını istediği belirtildi. Kararın ardından Kültür Bakanlığı yetkilileri, Diyanet yetkilileriyle bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi.

