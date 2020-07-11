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    • 11.07.2020 18:30
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    Başkan Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız

    Başkan Erdoğan, 'nın 25. yıl dönümünde Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Mesajında, "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan 'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

    Başkan , 'nın 25. yıl dönümünde Twitter üzerinden video mesaj yayımladı.

    Erdoğan mesajında, "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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