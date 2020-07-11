"ALLAH RAZI OLSUN" SÖZÜNÜN KIYMETİN&NBSP;DÜNYANIN TÜM HAZİNELERİNE DEĞİŞMEYİZ

Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." ifadelerine yer verdi.

Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz. pic.twitter.com/4HzXK9QO3U — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2020