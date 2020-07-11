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    • 11.07.2020 20:29
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    Başkan Erdoğan'dan ''ne ilişkin paylaşım

    Başkan Erdoğan, ''ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her “Allah razı olsun” sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan daha sonra Türkiye'nin en uzun köprüsü olan 'Botan Çayı Beğendik Köprüsü'ne ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    "ALLAH RAZI OLSUN" SÖZÜNÜN KIYMETİN&NBSP;DÜNYANIN TÜM HAZİNELERİNE DEĞİŞMEYİZ
    Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." ifadelerine yer verdi.
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